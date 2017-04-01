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Рубрика: Новости Донбасса
01-04-2017, 08:04
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В зоне АТО вступил в силу режим прекращения огня

Сегодня, 1 апреля, ровно в полночь на Донбассе наступило перемирие. С такой инициативой украинская сторона выступила на переговорах в Минске, в ДНР и ЛНР поддержали идею сложить оружие в преддверии Пасхи.

Однако в Киеве не отрицают, что режим «тишины» может не соблюдаться. «К сожалению, у нас нет большого оптимизма, что та сторона будет придерживаться достигнутых договоренностей, но жизнь и здоровье каждого украинского воина является наивысшей ценностью, и мы должны решительно действовать, чтобы обеспечить прекращение огня, отвод тяжелой техники и артиллерии - это ключевые пункты Минских соглашений. И, кстати, решение СНБО, которое требует этих процессов», - отметил президент Украины Петр Порошенко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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