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Рубрика: Новости Мариуполя
01-04-2017, 08:26
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С сегодняшнего дня в общественном транспорте Мариуполя дорожает проезд

С сегодняшнего дня, 1 апреля, для мариупольцев подготовили очередное повышение, и это совсем не шутка. С этого дня дорожает стоимость проезда в городском общественном транспорте, сообщает пресс-служба горсовета.

Отныне за проезд придется заплатить:

  • В маршрутных такси – 5 гривен
  • В трамваях и троллейбусах – 3,5 гривен
  • В коммунальных автобусах – 4 гривны.

В мэрии отмечают, что повышение стоимости проезда связано с повышением стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, расходных материалов и запчастей, ростом минимальной заработной платы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»