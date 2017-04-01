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Рубрика: Новости Донбасса
01-04-2017, 08:45
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В ДНР отрицают свою причастность к подрыву автомобиля сотрудника СБУ в Мариуполе

В ДНР заявляют, что не причастны к вчерашнему подрыву автомобиля сотрудника СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе. Об этом изданию life.ru сообщила пресс-секретарь Министерства государственной безопасности ДНР Мария Петрова.

«Обвинения в причастности ДНР к убийству начальника главного отдела контрразведки СБУ в Донецкой области Александра Хараберюша совершенно беспочвенны, безосновательны и надуманы. ДНР не использует против своих оппонентов методы террора, в отличие от украинских спецслужб, диверсанты-террористы которых не так давно были задержаны МГБ ЛНР», - отметила она.




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