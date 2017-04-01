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Рубрика: Новости Донбасса
01-04-2017, 09:22
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Предпасхальное обострение в зоне АТО: «Грады», тяжелая артиллерия и 10 раненых военных

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 94 нарушения режима прекращения огня. При этом в основном применяли тяжелое вооружение.

В эпицентре боевых действий Донецкое направление. Здесь применили тяжелую артиллерию, минометы, гранатометы, вооружение БМП, танки и пулеметы. Кроме того, работали снайперы.

На Мариупольском направлении также ударили из РСЗО «Град-П» и зенитных установок.

На Луганщине Крымское, Попасную, Новоалександровку и Катериновку обстреливали из артсистем, танков, минометов и гранатометов.

В результате боевых действий ранения получили 10 военнослужащих.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»