С сегодняшнего дня в Украине повышается минимальный размер помощи по безработице

С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Украине увеличивается минимальный размер помощи по безработице. Обратившиеся в центры занятости будут получать на 120 гривен больше – всего 1280 гривен в месяц.

«Эта норма установлена постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы от 19.01.2017 № 132 "О минимальном размере помощи по безработице" и имеет целью улучшение уровня материального обеспечения безработных граждан. Это повышение касается застрахованных лиц, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в центре занятости, составил не менее шести месяцев. Такие граждане имеют право на получение пособия по безработице, размер которой зависит от размера заработной платы по последнему месту работы, страхового стажа и причины увольнения, однако не может быть меньше, чем 1280 гривен», - сообщают в Государственной службе занятости.