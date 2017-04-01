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Рубрика: Новости Украины и мира
01-04-2017, 10:10
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С сегодняшнего дня в Украине повышается минимальный размер помощи по безработице

С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Украине увеличивается минимальный размер помощи по безработице. Обратившиеся в центры занятости будут получать на 120 гривен больше – всего 1280 гривен в месяц.

«Эта норма установлена постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы от 19.01.2017 № 132 "О минимальном размере помощи по безработице" и имеет целью улучшение уровня материального обеспечения безработных граждан. Это повышение касается застрахованных лиц, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в центре занятости, составил не менее шести месяцев. Такие граждане имеют право на получение пособия по безработице, размер которой зависит от размера заработной платы по последнему месту работы, страхового стажа и причины увольнения, однако не может быть меньше, чем 1280 гривен», - сообщают в Государственной службе занятости.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»