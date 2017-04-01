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Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
01-04-2017, 10:39
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[Фото]

Скоро во всех дворах Мариуполя появятся необычные арт-объекты

Мариупольские власти решили украсить и «прихорошить» дворы домов, сделав их по-настоящему европейскими. Для этого в каждом дворе установят арт-объекты в виде персонажей из любимых мультфильмов и кинолент.

Правда, чтобы осуществить такие масштабные планы, нужны большие финансовые вливания. Ради экономии в Мариуполе решили создать собственный цех по производству фигур. Однако и для этого потребуется ни много ни мало – 200 миллионов гривен, которые уже выделены из городского бюджета.

Городские власти при производстве объектов будут равняться на опыт других городов. Именно такие «жители» вскоре появятся в каждом дворе:

P.S. Наверняка, многие уже догадались, что эта новость – первоапрельская шутка:) Да-да, у нашей редакции тоже есть чувство юмора, и мы поздравляем наших читателей с Днем смеха!


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»