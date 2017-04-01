Под Мариуполем 19-летний парень пытался отправить почтой гранату

В Волновахе в одном из отделений почты полицейские заметили молодого человека, который, отправляя посылку, заметно нервничал.

Как выяснилось – не зря. В пакете у 19-летнего парня нашли гранату Ф-1 и запал. Боеприпасы он собирался переправить домой, в другую область, чтобы потом переделать их в сувениры, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

Взрывоопасный предмет изъят и направлен на экспертизу, а в отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.