В ООН приветствуют пасхальное перемирие на Донбассе

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение о прекращении огня на востоке Украины, которое началось сегодня в полночь. Он также призвал стороны конфликта выполнять свои обязательства и прекратить обстрелы.

«Генеральный секретарь приветствует объявленное трехсторонней Контактной группой новое соглашение по полному соблюдению режима прекращения огня и отводу тяжелых вооружений в соответствии с минскими договоренностями к 1 апреля и разъединении сил и военной техники в Станице Луганской к 6 апреля», - говорится в коммюнике.