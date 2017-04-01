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Рубрика: Новости Украины и мира
01-04-2017, 11:24
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В ООН приветствуют пасхальное перемирие на Донбассе

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение о прекращении огня на востоке Украины, которое началось сегодня в полночь. Он также призвал стороны конфликта выполнять свои обязательства и прекратить обстрелы.

«Генеральный секретарь приветствует объявленное трехсторонней Контактной группой новое соглашение по полному соблюдению режима прекращения огня и отводу тяжелых вооружений в соответствии с минскими договоренностями к 1 апреля и разъединении сил и военной техники в Станице Луганской к 6 апреля», - говорится в коммюнике.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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