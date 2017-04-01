Транспортный сервис по-мариупольски

Сегодня, 1 апреля (и это вовсе не шуточная информация), в редакцию «Мариупольских новостей» обратилась заплаканная женщина и рассказала свою сегодняшнюю неудачную поездку в маршрутном такси № 156.

Вышеупомянутая женщина 57-ми лет ехала в этой маршрутке из Кальмиусского в Центральный район. Автобус был полупустым, и не удивительно, ведь сегодня суббота, да и время было раннее – всего 6:40.

Подъехав к Центральному рынку, автобус остановился, выпустив одну из трёх приготовившихся к выходу пассажиров. Далее выходила обратившаяся к нам женщина, а за ней – мужчина.

Благополучно получилось выйти только первой… Второй пассажирке при выходе зажало руку по локоть закрывшейся дверью, и водитель продолжил движение. Женщина несколько метров бежала параллельно автобусу с зажатым локтем, рядом с колесом. На её крик – водитель притормозил, приоткрыл дверь, выпустив руку пострадавшей, и благополучно продолжил свой маршрут…

Мужчина, который хотел также выйти, видимо, не успел… У пострадавшей теперь болит локоть руки и колено, которое она подвернула при происшествии. Номер маршрута, „отличившегося“ в первый день подорожания – № 156, госномер 4520. Буквы пострадавшая, к сожалению, не запомнила.

Вот так перевозчики улучшают сервис. Как бы не угодить после него на больничную койку…

Все данные пострадавшей имеются в редакции.