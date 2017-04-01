В Мариуполе начал разрушаться подземный переход

Жители Мариуполя сообщили, что на входах в переход, расположенный в центре города, начала обрушаться облицовочная плитка. Это негативно сказывается на внешнем виде объекта и создает отрицательный имидж городу.
Жители Мариуполя сообщили, что на входах в переход, расположенный в центре города, начала обрушаться облицовочная плитка. Это негативно сказывается на внешнем виде объекта и создает отрицательный имидж городу.
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