vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1499 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
01-04-2017, 13:30
Просмотров: 494
Комментариев: 0
[Фото]

В Мариуполе начал разрушаться подземный переход

Жители Мариуполя сообщили, что на входах в переход, расположенный в центре города, начала обрушаться облицовочная плитка. Это негативно сказывается на внешнем виде объекта и создает отрицательный имидж городу.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Транспортный сервис по-мариупольски

Мариупольский водитель маршрутного такси успел с самого утра травмировать женщину

Скоро во всех дворах Мариуполя появятся необычные арт-объекты

Из городского бюджета на украшение дворов выделяют 200 миллионов гривен


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»