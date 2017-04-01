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Рубрика: Новости Мариуполя
01-04-2017, 13:47
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[Фото]

В центр Мариуполя вернулись вазоны для украшения города цветами

Приметы весны появились в городских скверах и парках. Смонтированы вазоны для размещения подвесных цветочных горшков, которые в весенне-летний период украшают Мариуполь цветущими петуньями и другими цветами.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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