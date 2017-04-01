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Рубрика: Новости Мариуполя
01-04-2017, 14:41
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В Мариуполе нет воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 1 апреля, в связи с проведением ремонтных работ прекращена подача воды по следующим адресам:

  • ул. Гончарова, 1-70
  • ул. 130 Таганрогской дивизии, 10-12
  • ул. Титова, 1-83
  • пер. Донской, 1-59
  • ул. Тенисная, 1-98
  • ул. Никулина, 17-92
  • пер. Жемчужный, 2-10
  • ул. Седова, 27-83
  • ул. Зеркальная, 1-93
  • ул. Касаткина, 1-70
  • пр. Лунина, 8-23
  • кафе «Фрау Анна», «Оба-на», Сауна, «Барбарис»
  • котельная СРЗ
  • воинская часть пр. Лунина, 5
  • с-з Азовский
  • воинская часть.

Водоснабжение возобновят в 17 часов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»