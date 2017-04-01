В Мариуполе нет воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 1 апреля, в связи с проведением ремонтных работ прекращена подача воды по следующим адресам:
- ул. Гончарова, 1-70
- ул. 130 Таганрогской дивизии, 10-12
- ул. Титова, 1-83
- пер. Донской, 1-59
- ул. Тенисная, 1-98
- ул. Никулина, 17-92
- пер. Жемчужный, 2-10
- ул. Седова, 27-83
- ул. Зеркальная, 1-93
- ул. Касаткина, 1-70
- пр. Лунина, 8-23
- кафе «Фрау Анна», «Оба-на», Сауна, «Барбарис»
- котельная СРЗ
- воинская часть пр. Лунина, 5
- с-з Азовский
- воинская часть.
Водоснабжение возобновят в 17 часов.