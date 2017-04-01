ДНР: 5 сел на Мариупольском направлении обесточены в результате обстрела

Вчера в результате обстрела без света остались 5 населенных пунктов подконтрольного ДНР Новоазовского района. Обесточены села Саханка, Коминтерново, Заиченко, Сергеевка и Новая Таврия.
«Вчера поздно вечером начали обстреливать села, в результате чего были повреждены линии электропередачи в Саханке, Коминтерново, Заиченко, Сергеевке и Новой Таврии. Свыше тысячи жителей остались без света», - сообщил изданию ДАН и.о. главы районной администрации Анатолий Яновский.
Восстановить энергоснабжение обещают в течение сегодняшнего дня.