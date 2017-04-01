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Рубрика: Новости Мариуполя
01-04-2017, 15:11
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ДНР: 5 сел на Мариупольском направлении обесточены в результате обстрела

Вчера в результате обстрела без света остались 5 населенных пунктов подконтрольного ДНР Новоазовского района. Обесточены села Саханка, Коминтерново, Заиченко, Сергеевка и Новая Таврия.

«Вчера поздно вечером начали обстреливать села, в результате чего были повреждены линии электропередачи в Саханке, Коминтерново, Заиченко, Сергеевке и Новой Таврии. Свыше тысячи жителей остались без света», - сообщил изданию ДАН и.о. главы районной администрации Анатолий Яновский.

Восстановить энергоснабжение обещают в течение сегодняшнего дня.




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Редакция «Мариупольских новостей»