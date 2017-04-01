После теракта в Мариуполе силовики перешли на усиленный режим несения службы и проводят тщательные проверки людей и транспорта

В Мариуполе в связи со вчерашним терактом правоохранительные органы и города, и всей Донецкой области переведены на усиленный режим несения службы. В Мариуполе и в Волновахском районе в мероприятиях по безопасности задействованы 100% личного состава.

Так, чтобы предотвратить диверсии и не допустить дестабилизации ситуации, развернуты спецмероприятия по защите населения и взяты под круглосуточную охрану вокзалы и автостанции. Только на мариупольском направлении на дежурство вышли более 500 правоохранителей в составе усиленных пеших нарядов, автопатрулей, групп быстрого реагирования. На улицах несут круглосуточную службу сотрудники областного главка, мариупольского гарнизона, полицейские из других областей Украины, патрульная полиция и полиция охраны, а также более 100 военнослужащих Нацгвардии.

На блокпостах вдвое увеличено количество сотрудников, военные несут службу вместе с собаками. У водителей и пассажиров проверяют документы, осматривают транспорт, также осматривают поезда и автобусы с целью прекращения трафика нелегального оружия и боеприпасов.