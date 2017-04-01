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Рубрика: Новости Донбасса
01-04-2017, 15:57
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ЛЭП под Авдеевкой не восстановили из-за обстрелов – Жебривский

Сегодня устранить повреждения линий электропередач в районе Авдеевки так и не удалось: ремонтники были вынуждены покинуть место работ из-за обстрелов.

«В районе Ясиноватой повален столб... С нашей стороны ремонтники выходили, а с другой стороны сначала не выходило ОБСЕ, а затем, когда ОБСЕ согласилось, боевики начали бить по "промке" - получили ответ и, фактически, сегодня ремонтники вернулись назад и восстановления электроснабжения в Авдеевки не будет», - рассказал глава Донецкой ВГА Павел Жебривский.

Сейчас власти договариваются о режиме «тишины» на завтра.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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