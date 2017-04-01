К 85-летию Донецкой области в парке 50-летия Победы в Мариуполе появилась Аллея единения.

Здесь высадили 20 молодых кленов, которые помогали выбирать сотрудники киевского ботанического сада. Именно эти деревья хорошо приживаются в нашем климате и имеют пышную крону, сообщает пресс-служба горсовета.

«С каждым годом аллея будет становиться больше и красивее. Она символизирует единство и неделимость Украины и Донецкой области, как неотъемлемой части страны», - отметил директор департамента по вопросам экологии, энегоменеджмента, охраны труда и гражданской безопасности городского совета Ваагн Мнацаканян.