Под обстрел попала насосная станция, которая обеспечивает водой Мариуполь

Вчера, 31 марта, вечером под обстрел попала насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода, находящаяся в «серой» зоне.

В пресс-службе компании «Вода Донбасса» сообщают: «31 марта в 18.30 подверглась обстрелу насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода, которая находится в "серой" зоне, между селами Васильевка и Крутая Балка. Осколками боеприпасов повреждены стена гаража, крыша проходной и забор».

Напомним, через эту насосную станцию вода из канала Северский Донец-Донбасс поступает на 5 фильтровальных станций: Донецкую (водоснабжение населенных пунктов: Авдеевка, частично Донецк и Ясиноватая, Верхнеторецкое, Васильевка, Красный Партизан), Красноармейскую (водоснабжение населенных пунктов: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; поселков городского типа: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; сел: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка), Великоанадольскую (водоснабжение населенных пунктов: Волноваха, Докучаевск, Угледар, Новотроицкое, Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное) Мариупольские № 1 и №2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым).