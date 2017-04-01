vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1471 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
01-04-2017, 18:00
Просмотров: 451
Комментариев: 0
[Фото]

Улица Итальянская в Мариуполе стала «венецианским каналом»

В Мариуполе на пересечении бульвара Хмельницкого и улицы Итальянской случился потоп. Струи воды вырывались из технического люка, расположенного рядом с проезжей частью. Коммунальщики устранили причину затопления.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе появилась Аллея единения

В парке 50-летия Победы высадили молодые клены

В Мариуполе начал разрушаться подземный переход

Мариупольский подземный переход начал рассыпаться


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»