Улица Итальянская в Мариуполе стала «венецианским каналом»

В Мариуполе на пересечении бульвара Хмельницкого и улицы Итальянской случился потоп. Струи воды вырывались из технического люка, расположенного рядом с проезжей частью. Коммунальщики устранили причину затопления.
В Мариуполе на пересечении бульвара Хмельницкого и улицы Итальянской случился потоп. Струи воды вырывались из технического люка, расположенного рядом с проезжей частью. Коммунальщики устранили причину затопления.
В парке 50-летия Победы высадили молодые клены
Мариупольский подземный переход начал рассыпаться