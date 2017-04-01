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Рубрика: Новости Мариуполя
01-04-2017, 18:58
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[Фото]

Огромный твистер, подиум и потерявшийся леопард: в Мариуполе отметили Всемирный день смеха

Сегодня в Театральном сквере в Мариуполе весело отметили Всемирный день смеха. Настроение горожанам поднимали аниматоры, которые играли с детьми, фотографировались и спрашивали у каждого прохожего, не видел ли кто-то потерявшегося леопарда, сообщает пресс-служба горсовета.

Каждый желающий сможет ощутить себя звездой подиума, сыграть шуточную свадьбу, сделать аквагрим и ознакомиться с книжным уголком. Также организаторы приготовили огромный твистер, который привлек внимание и детей, и взрослых.

Но «гвоздем» программы стала фотозона, к которой выстроилась немаленькая очередь.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»