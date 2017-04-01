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Рубрика: Происшествия
01-04-2017, 19:24
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В Мариуполе горела многоэтажка: есть пострадавшие

Сегодня в доме №138 по проспекту Строителей произошел пожар: горела квартира, расположенная на пятом этаже.

Как сообщает корреспондент «Мариупольских новостей», в результате пострадала девушка. Ее забрала в больницу карета «скорой помощи».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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