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Рубрика: Новости Украины и мира
01-04-2017, 20:58
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Гройсман требует отменить абонплату за газ

Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня, 1 апреля, в Украине вводят абонентскую плату за газ. Однако, по подсчетам правительства, в результате стоимость увеличится в среднем от 1,3 до 3 раз, в особенности это касается тех, кто живет в многоквартирных домах.

В связи с этим премьер-министр Владимир Гройсман выступил против введения абонплаты. «Это недопустимо! Ни я, ни правительство это категорически не поддерживаем. Я только разговаривал с представителем комиссии, которая установила эту абонплату с 1 апреля. Хотя Нацкомиссия по энергетике и не подчиняется правительству и премьеру, я в понедельник направлю официальное обращение. Требую, чтобы это решение было пересмотрено. Это наша принципиальная позиция!» - подчеркнул глава Кабмина.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»