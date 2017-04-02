Мариупольцы могут добровольно «разоружиться»

С целью противодействия незаконному распространению оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и профилактики преступлений с их использованием с 1 апреля стартует месячник добровольной сдачи опасных предметов. В обмен на незарегистрированные оружие или боеприпасы правоохранители, согласно действующему законодательству, гарантируют таким лицам освобождение от уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе полиции.



В рамках проведения месячника граждане могут как избавиться от оружия, хранящегося без разрешительных документов, так и перерегистрировать его на себя, при условии прохождения необходимой процедуры легализации.



Полиция отмечает, что незаконное хранение оружия и боеприпасов влечет за собой уголовную ответственность, за исключением случаев, когда граждане добровольно сдают их в территориальные подразделения полиции в рамках проведенных мероприятий. Те, у кого оружие изымается полицейскими принудительно, привлекаются к уголовной ответственности по ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Недобросовестным владельцам запрещенных предметов грозит до 7 лет лишения свободы.



Операция продлится до 30 апреля 2017 года.



В случае, если вы имеете информацию о возможном хранении нелегального оружия соседями, родственниками или другими лицами, вы можете анонимно сообщить о таких лицах на линию «102».