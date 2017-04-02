vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1135 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
02-04-2017, 08:38
Просмотров: 419
Комментариев: 0
[Фото]

В Донецкой области пропала 14-летняя школьница: ушла в школу и не вернулась

Славянским отделом полиции устанавливается местонахождение без вести пропавшей несовершеннолетней жительницы Славянска, которая 31.03.2017 года около 9:00 ушла в школу и не вернулась. До настоящего времени ее местонахождение не установлено. Девушка уже уходила из дома, последний раз ее нашли в Дружковке, сообщили в пресс-службе полиции.

Белуха Анастасия Александровна, 15.10.2002 г.р.

Приметы: на вид 14 лет, рост около 150 см., телосложение среднее, волосы длинные русые, глаза карие.

Была одета: куртка песочного цвета, юбка черного цвета, колготки черного цвета с рисунком цветов, кроссовки черного цвета с белой подошвой. При себе имела школьный рюкзак фиолетового цвета.

В случае обнаружения или установления местонахождения разыскиваемой, полиция просит сообщить по контактным телефонам 102, (06262) 3-44-07, или на моб. тел. 099-305-27-00, 050-107-58-33.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В ЛНР заявили о готовности отвести войска в районе Станицы Луганской 6 апреля

Данное решение было принято на переговорах в Минске


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»