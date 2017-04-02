В Донецкой области пропала 14-летняя школьница: ушла в школу и не вернулась

Славянским отделом полиции устанавливается местонахождение без вести пропавшей несовершеннолетней жительницы Славянска, которая 31.03.2017 года около 9:00 ушла в школу и не вернулась. До настоящего времени ее местонахождение не установлено. Девушка уже уходила из дома, последний раз ее нашли в Дружковке, сообщили в пресс-службе полиции.

Белуха Анастасия Александровна, 15.10.2002 г.р.



Приметы: на вид 14 лет, рост около 150 см., телосложение среднее, волосы длинные русые, глаза карие.



Была одета: куртка песочного цвета, юбка черного цвета, колготки черного цвета с рисунком цветов, кроссовки черного цвета с белой подошвой. При себе имела школьный рюкзак фиолетового цвета.



В случае обнаружения или установления местонахождения разыскиваемой, полиция просит сообщить по контактным телефонам 102, (06262) 3-44-07, или на моб. тел. 099-305-27-00, 050-107-58-33.