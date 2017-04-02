Гонтарева готова к отставке: Я выполнила свою миссию

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева прокомментировала слухи о своей отставке и отметила, что такое развитие событий возможно. Она уже даже предложила президенту Петру Порошенко несколько кандидатур в качестве преемников.



"На этой позиции должен работать настоящий профессионал, банкир, технократ, не политик. Таково мое видение. Я уже предложила несколько кандидатур своего преемника. Но выбор, безусловно, за президентом", - сказала Гонтарева в интервью Укринформ.



Она также заявила, что выполнила свою миссию на должности главы НБУ.



"Я никогда не говорила, что буду работать в центральном банке всю жизнь. Я считаю, что свою миссию полностью выполнила. Во-первых, страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования. Во-вторых, мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее устойчивость на будущее. А также мы сделали полную трансформацию Национального банка в мощную модерную институцию, перестроив все процессы", - отметила Гонтарева.



Она добавила, что после своей отставки возьмет время на отдых.