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Рубрика: Новости Донбасса
02-04-2017, 09:29
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КПВВ на Донбассе заработали в ускоренном режиме, - волонтеры

Ввести с 1 апреля ускоренный режим прохождения проверки через линию разграничения договорились в ходе встречи Трехсторонней контактной группы в Минске в преддверии пасхальных праздников.

О том, что КПВВ на Донбассе перешли на ускоренный режим проверки, сообщают активисты общественной организации «Донбасс СОС». Это сделано для сокращения очередей, и положительный эффект наблюдался на пунктах пропуска.

«На данный момент режим проверки действительно ускоренный - на всех направлениях движение хорошее», - отмечают волонтеры. Пользователи в соцсетях также сообщают о сокращении очередей как автомобильных, так и пеших.

По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром на въезд и выезд через КПВВ находилось такое количество транспортных средств: «Майорск» - 80/150;  «Марьинка» - 180/100;  «Новотроицкое» - 30/50; «Гнутово» - 50/30.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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