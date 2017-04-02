КПВВ на Донбассе заработали в ускоренном режиме, - волонтеры

Ввести с 1 апреля ускоренный режим прохождения проверки через линию разграничения договорились в ходе встречи Трехсторонней контактной группы в Минске в преддверии пасхальных праздников.



О том, что КПВВ на Донбассе перешли на ускоренный режим проверки, сообщают активисты общественной организации «Донбасс СОС». Это сделано для сокращения очередей, и положительный эффект наблюдался на пунктах пропуска.



«На данный момент режим проверки действительно ускоренный - на всех направлениях движение хорошее», - отмечают волонтеры. Пользователи в соцсетях также сообщают о сокращении очередей как автомобильных, так и пеших.



По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром на въезд и выезд через КПВВ находилось такое количество транспортных средств: «Майорск» - 80/150; «Марьинка» - 180/100; «Новотроицкое» - 30/50; «Гнутово» - 50/30.