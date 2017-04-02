В МВД опровергают движение крупной контрабанды в Донбассе, а мелкая – возможна

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 года о временном полном прекращении торгового сообщения с неподконтрольными территориями Донбасса полностью выполняется по всей линии соприкосновения. Об этом заявил советник главы Министерства внутренних дел Иван Варченко во время трехдневной инспекции в Донецкой области, передает пресс-служба МВД.



«Есть слухи, которые распространяются разными людьми, часто с понятной, иногда с непонятной целью, в частности то, что массово движется "контрабандный" товар, независимо от того, что согласно решению СНБО, перекрыты эти все тропы и все основные дороги, которые ведут на неподконтрольную Украине территорию. Я хотел бы категорически опровергнуть. Мы предполагаем, что может быть такое, что люди тропами выносят какую-то незначительное количество товара, но говорить, что это принципиально угрожает национальной безопасности, обороне, принципиально влияет на ситуацию с блокированием, мы не можем», – отметил Варченко.



Он отметил, что «разговоры вокруг ненадлежащего обеспечения решения СНБО играют только на пользу врагу».



«Это не способствует доверию ни к Вооруженных Сил Украины, ни к другим силовым структурам и является неправильным в стране, которая воюет, там, где люди должны быть уверенными в том, что все структуры призванные защищать права и свободы граждан», – заявил советник министра.