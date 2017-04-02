vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1075 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
02-04-2017, 10:09
Просмотров: 365
Комментариев: 0
[Фото]

В Мариуполе за деньги областного бюджета утепляют фасады жилых домов

В Мариуполе утеплят фасад в 8 жилых домах в трех районах города: Приморском, Левобережном и Центральном. На реализацию проекта из областного бюджета было выделено около 35 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Как проходят работы по утеплению фасада дома, расположенного по проспекту адмирала Лунина, 16, проверили мэр Вадим Бойченко и председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский. В ходе проверки этого объекта стало известно, что работы выполняются в срок. Подрядная организация ответственно отнеслась к выполнению поставленной задачи.

«Красивый вид здания повысит ответственность горожан. Я уверен, что теперь жители будут регулярно поддерживать чистоту вокруг своего дома. Станут организовывать субботники и следить за порядком на лестничных площадках», – отметил Вадим Бойченко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

На улицах Мариуполя появились МАФы нового образца

Именно такой киоск появился в Центральном районе по проспекту Мира

ЕБРР выделит 250 миллионов гривен на железную дорогу под Мариуполем

Для расширения пропускной способности железнодорожной ветки


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»