В Мариуполе за деньги областного бюджета утепляют фасады жилых домов

В Мариуполе утеплят фасад в 8 жилых домах в трех районах города: Приморском, Левобережном и Центральном. На реализацию проекта из областного бюджета было выделено около 35 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Как проходят работы по утеплению фасада дома, расположенного по проспекту адмирала Лунина, 16, проверили мэр Вадим Бойченко и председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский. В ходе проверки этого объекта стало известно, что работы выполняются в срок. Подрядная организация ответственно отнеслась к выполнению поставленной задачи.

«Красивый вид здания повысит ответственность горожан. Я уверен, что теперь жители будут регулярно поддерживать чистоту вокруг своего дома. Станут организовывать субботники и следить за порядком на лестничных площадках», – отметил Вадим Бойченко.