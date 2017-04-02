Громкий режим «тишины»: снаряды летят на позиции морпехов под Мариуполем

Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня с 00:00 1 апреля вдоль всей линии разграничения, подразделения Л-ДНР осуществляли провокационные обстрелы позиций ВСУ. За минувшие сутки противник 37 раз нарушил режим «тишины». Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении, сообщили в пресс-центре АТО.



С началом суток вооруженные провокации продолжились. Как рассказал спикер пресс-центра штаба Ярослав Чепурной, дважды произошли обстрелы под Водяным, один раз – под Павлополем и один раз - в Широкино. Также один обстрел был по защитникам Авдеевки.



"Минометы 120 калибра применялись под Павлополем, также по морпехам стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во всех других случаях велся огонь преимущественно из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - отметил спикер штаба.