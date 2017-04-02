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Рубрика: Новости Донбасса
02-04-2017, 10:55
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[Фото]

На Донетчине мужчина пытался покончить с собой, подорвавшись на гранате

Инцидент произошел примерно в 4:00 ночи. Местный житель Бахмута 1979 года рождения при помощи боевой гранаты пытался покончить с жизнью, сообщили в пресс-службе полиции.

Предварительно установлено, что мужчина в нетрезвом состоянии пришел поздно ночью домой и поссорился со своей девушкой. Он зашел в дом, взял из тайника боевую гранату и, выйдя во двор, привел ее в действие. В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения и ампутацию конечности.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Полицейские устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений, а также, где мужчина взял боевую гранату.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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