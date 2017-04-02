«Евровидение 2017»: Юлия Самойлова внесена в список артистов на полуфинал конкурса в Киеве 11 мая

Российская певица Юлия Самойлова, которой запретили въезд в Украину, представлена в списках выступления во втором полуфинале Евровидения-2017. Об этом сообщается на сайте песенного конкурса. Отметим, что список составили Европейский вещательный союз и Национальная общественная телекомпания Украины.



Организаторы подчеркнули, что еще три года назад участники сами тянули жребий и определяли свой порядковый номер. Теперь организаторы конкурса расставляют участников так, чтобы было более захватывающим и каждая композиция выделялась.



Напомним, что второй полуфинал пройдет 11 мая. Список выступающих можно посмотреть ЗДЕСЬ.