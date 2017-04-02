Убийца Вороненкова приезжал в Донецк в марте, - Генпрокурор

Убийца экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова Павел Паршов в марте посещал неподконтрольную территорию - Донецк. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью немецкому изданию Bild, передает 112.ua.



"Убийца, преследовал жертву более километра, а затем расстрелял... Ранее он служил в Национальной гвардии МВД Украины. 6 марта убийца находился на временно оккупированной территории, а именно в городе Донецк... Нацгвардейцам, в том числе бывшим, запрещено оставаться в этом районе", - заявил генпрокурор.



По словам Луценко, правоохранители обыскали квартиру, в которой убийца остановился вместе с двумя другими людьми. Но, отметил, что в интересах проводимого расследования, не может рассказать подробности.