Процесс подачи местных инициатив в Мариуполе станет более эффективным

В Мариуполе усовершенствуют процесс подачи местных инициатив, сообщает пресс-служба горсовета.



По словам секретаря городского совета Степана Махсмы, за год в адрес городского совета поступили всего две инициативы, одна из которых была неправильно оформлена. Это показало неэффективность работы этого решения.



Совершенствовать систему подачи местных инициатив помогали эксперты из Украинского независимого центра политических исследований Иван Лукеря и Максим Лацыба.



Так, благодаря внедрению электронного документооборота теперь не нужно вести Книгу регистрации. Помощь в подготовке проектов будут оказывать постоянные профильные комиссии, в компетенцию которых входит конкретный вопрос. Также определены конкретные исполнители в городском совете на разных этапах прохождения документов и разработаны бланки, необходимые для регистрации инициативы



«В работе над новым Положением учитывался опыт прошлого года и мнение участников рабочей группы, чтобы максимально качественно отработать механизм. Главное, чтобы это эффективно работало, ведь диалог с громадой должен быть постоянным и комфортным для жителей», ? отметил секретарь городского совета Степан Махсма.