В Мариуполе сегодня состоятся похороны полковника СБУ, погибшего в результате взрыва машины

Сегодня в Мариуполе состоятся похороны полковника Службы безопасности Александра Хараберюша, который погиб в результате теракта в Мариуполе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.



"Сегодня в Мариуполе хоронят полковника СБУ Александра Хараберюша, который погиб в результате недавнего теракта. Полиция Донецкой области выражает глубокие соболезнования семье погибшего и скорбит вместе с коллегами", - написал генерал.



Напомним, автомобиль Александра Хараберюша был взорван в центре Мариуполя 31 марта. У него остались двое детей, младшей дочке - два года.