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Рубрика: Новости Мариуполя
02-04-2017, 12:16
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В Мариуполе сегодня состоятся похороны полковника СБУ, погибшего в результате взрыва машины

Сегодня в Мариуполе состоятся похороны полковника Службы безопасности Александра Хараберюша, который погиб в результате теракта в Мариуполе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Сегодня в Мариуполе хоронят полковника СБУ Александра Хараберюша, который погиб в результате недавнего теракта. Полиция Донецкой области выражает глубокие соболезнования семье погибшего и скорбит вместе с коллегами", - написал генерал.

Напомним, автомобиль Александра Хараберюша был взорван в центре Мариуполя 31 марта. У него остались двое детей, младшей дочке - два года.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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