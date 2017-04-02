Сегодня в Мариуполе состоятся похороны полковника Службы безопасности Александра Хараберюша, который погиб в результате теракта в Мариуполе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Сегодня в Мариуполе хоронят полковника СБУ Александра Хараберюша, который погиб в результате недавнего теракта. Полиция Донецкой области выражает глубокие соболезнования семье погибшего и скорбит вместе с коллегами", - написал генерал.
Напомним, автомобиль Александра Хараберюша был взорван в центре Мариуполя 31 марта. У него остались двое детей, младшей дочке - два года.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- В Мариуполе сегодня состоятся похороны полковника СБУ, погибшего в результате взрыва машины
Рубрика: Новости Мариуполя
02-04-2017, 12:16
Просмотров: 2058
Комментариев: 0
В Мариуполе сегодня состоятся похороны полковника СБУ, погибшего в результате взрыва машины
Сегодня в Мариуполе состоятся похороны полковника Службы безопасности Александра Хараберюша, который погиб в результате теракта в Мариуполе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
В результате взрыва машины в Мариуполе погиб сотрудник СБУ полковник Александр Хараберюш
Прокуратура квалифицировала инцидент как теракт
Аброськин: одна из версий взрыва в Мариуполе – теракт диверсантов ДНР
Городские правоохранители усилили несение службы
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»