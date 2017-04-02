В Мариуполе 6-летний ребенок выпал из окна квартиры

Сегодня в 5 утра полицейские, которые несли службу по охране админздания областного главка, услышали детский голос с криком о помощи. Немедленно они доложили об этом в дежурную часть, и на место выдвинулись розыскник Максим Скачков и свободная смена правоохранителей.



Полицейский рассказал, что источник, откуда доносился звук, найти было сложно. "Голос стих, а вокруг царила темнота. Свет горел только в окне квартиры на третьем этаже. И вдруг мы увидели, что на земле лежит ребенок. Осмотрев его на отсутствие переломов, мы вызвали медиков", - рассказал розыскник.



Тем временем правоохранители стали выяснять данные о девочке и ее родителях. Ребенок рассказал, что вечером мама закрыла ее в квартире и ушла. Девочка смотрела телевизор, и вдруг ей стало страшно. Не сумев открыть дверь, она оделась, открыла окно, начала слезать, но сорвалась.



За три минуты приехала скорая помощь, которая госпитализировала малышку в медучреждение. У нее диагностировали тупую травму живота.



Что касается ее матери, то 33-летняя женщина объяснила полицейским, что самостоятельно воспитывает двоих детей. При этом вчера второй ее ребенок был у отца, а за 6-летней девочкой должна была присмотреть бабушка. Предварительно было установлено, что бабушка опоздала на автобус, поэтому к ребенку так и не приехала.



В полиции отметили, что эта мать уже привлекалась к административной ответственности 22 марта, когда ее дочь нашла на улице прохожая. Тогда девочка, которую женщина оставила на дедушку, гуляя с ним на улице, побежала за собакой и потерялась.



С семьей работают сотрудники ювенальной превенции местной полиции.