На КПП «Еленовка» ДНР открыла свой центр админуслуг

Представители ДНР 1 апреля открыли Центр соцпомощи и административных услуг (ЦСПАУ) в районе контрольно-пропускного пункта «Еленовка» к юго-западу от Донецка.
Пункт будет работать с понедельника по субботу с 8:00 до 17:00. Там будут оказываться консультации по вопросу получения выплат ветеранами Великой Отечественной войны в рамках гуманитарной программы, а также широкий спектр услуг, включая денежные переводы, пополнение счета и прочее, пишет издание ДНР ДАН.
В дальнейшем комплекс услуг планируют расширить, а также открыть еще 3 подобных центра админуслуг.