vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1581 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
02-04-2017, 13:20
Просмотров: 513
Комментариев: 0
[Фото]

На КПП «Еленовка» ДНР открыла свой центр админуслуг

Представители ДНР 1 апреля открыли Центр соцпомощи и административных услуг (ЦСПАУ) в районе контрольно-пропускного пункта «Еленовка» к юго-западу от Донецка.

Пункт будет работать с понедельника по субботу с 8:00 до 17:00. Там будут оказываться консультации по вопросу получения выплат ветеранами Великой Отечественной войны в рамках гуманитарной программы, а также широкий спектр услуг, включая денежные переводы, пополнение счета и прочее, пишет издание ДНР ДАН.

В дальнейшем комплекс услуг планируют расширить, а также открыть еще 3 подобных центра админуслуг.




Port
Loading...

Читайте также:

В МВД опровергают движение крупной контрабанды в Донбассе, а мелкая – возможна

Решение СНБО полностью выполняется по всей линии соприкосновения


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»