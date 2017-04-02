«Есть версии, есть подозреваемые»: Грицак об убийстве контрразведчика СБУ в Мариуполе

Сегодня в Мариуполе хоронят погибшего полковника Службы безопасности Украины Александра Хараберюша. Родные, коллеги и руководство силовых структур собрались, чтобы попрощаться с офицером.

Для СБУ дело чести найти тех, кто совершил теракт, в результате которого и погиб сотрудник спецслужбы. Об этом сказал председатель СБУ Василий Грицак во время общения с прессой на Старокрымском кладбище.



Основная версия - убийство полковника Александра Хараберюша связано с его профессиональной деятельностью. "Мы четко понимаем, что пришли за ним. Он был лучшим контрразведчиком в Украине. У нас есть версии, у нас есть подозреваемые", - подчеркнул глава СБУ.

По словам Грицака, президент узнав о заслугах погибшего полковника, принял однозначное решение - наградить Хараберюша орденом "За мужество" первой степени. Эта награда была вручена отцу Александра.