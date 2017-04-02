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  • Под Мариуполем иномарка вылетела на обочину и перевернулась: пострадали два человека

Рубрика: Происшествия
02-04-2017, 15:28
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Под Мариуполем иномарка вылетела на обочину и перевернулась: пострадали два человека

1 апреля в 19:30 на автодороге «Новоромановка – Никольское» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди.

Как сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области, 30-летняя водитель автомобиля «Мицубиси» не выбрала безопасную скорость, выехала на обочину и перевернулась. В результате аварии травмированы 45-летний и 47-летний пассажиры авто.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»