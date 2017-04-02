«Национализированные» предприятия: Ясиновский коксохимзавод готовят к запуску, ЕМЗ - остановлен до лета

Ясиновский коксохимический завод, перешедший под внешнее управление ДНР, готовится к запуску производственного процесса. Об этом рассказал главный инженер предприятия Алексей Шевченко, передает сайт ДНР.



«Ввиду блокады 4 марта предприятие было остановлено, коксовые батареи переведены в режим горячей консервации. С введением внешнего управления большая часть сотрудников была задействована в проведении ремонтно-восстановительных работ, все находятся на рабочих местах, сейчас завод готовится к запуску», – сообщил он.



Тем временем сотрудникам «национализированного» Енакиевского металлургического завода объявили, что предприятие остановлено как минимум на 4 или 6 месяцев. Об этом сообщают подписчики группы «Типичное Енакиево».



«Сотрудникам Енакиевского металлургического завода и подрядным организациям сказали, что можете забрать нужные вам вещи домой. Таков финальный аккорд ЕМЗ до конца лета. Как и говорилось ранее, ЕМЗ не планируется запускаться ближайшие 4, а скорее всего 6 месяцев. С сегодняшнего дня, если брать в учет первое заявление профсоюза завода, то примерный запуск предприятия стоит ожидать не раньше конца августа 2017 года», – говорится в посте.



Также отмечается о невыплатах заработных плат. «Что касательно 2/3 от ставки, которые так всем обещали – этот вопрос до конца не закрыт как касательно непосредственных работников ЕМЗ, так и подрядчиков».