В Мариуполе показали, какой была бы жизнь без войны

Киевские волонтеры представили в Мариуполе фотопроект «Якби не війна». Об этом говорится на странице арт-пространства «Halabuda».



Выставка состоит из восьми блоков, в которых показаны более 120 историй о воинах АТО. Военных фотографировали с родителями, женами, детьми. В блоке, посвященном погибшим воинам, о них рассказывают родственники и побратимы.

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«Если бы не война» - это жизнь. Во всех её проявлениях. Каждая история такова - наполнена смехом, болью, переживаниями, обещаниями и разочарованием, радостью и потерями, счастьем и безграничным горем, надеждой, планами и смертью», - пишут организаторы экспозиции.



Выставка уже побывала в Киеве, Запорожье, Днепре, а теперь пришла и в Донецкую область. В Мариуполе выставка будет открыта в течение 1-9 апреля на базе арт-пространства "Halabuda". Вход свободный.

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