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Рубрика: Новости Украины и мира
02-04-2017, 16:46
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Минэнерго повысило цену на уголь

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины установило индикативную цену на тонну готовой товарной угольной продукции в размере 2 тыс грн с учетом базовых показателей качества в 5200 Ккал. Такое решение было принято на совещании 31 марта 2017 года под председательством министра Игоря Насалика, сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

Министр отметил, что расходы государственного бюджета на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции не покрывают расходы угледобывающих предприятий.

Насалик подчеркнул, что в такой ситуации необходимо установить цену на угольную продукцию, которая позволит частично сбалансировать финансовое состояние предприятий угольной отрасли, обеспечит возможности для выплаты заработной платы горнякам и создаст условия для устойчивого функционирования ТЭК.

По информации НВ Бизнес, ранее - с 1 января Минэнергоугля повысило отпускную цену энергетического угля, добываемого государственными шахтами, на 24,1%, до 1 700 грн за тонну.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»