Минэнерго повысило цену на уголь

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины установило индикативную цену на тонну готовой товарной угольной продукции в размере 2 тыс грн с учетом базовых показателей качества в 5200 Ккал. Такое решение было принято на совещании 31 марта 2017 года под председательством министра Игоря Насалика, сообщает пресс-служба Минэнергоугля.



Министр отметил, что расходы государственного бюджета на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции не покрывают расходы угледобывающих предприятий.



Насалик подчеркнул, что в такой ситуации необходимо установить цену на угольную продукцию, которая позволит частично сбалансировать финансовое состояние предприятий угольной отрасли, обеспечит возможности для выплаты заработной платы горнякам и создаст условия для устойчивого функционирования ТЭК.



По информации НВ Бизнес, ранее - с 1 января Минэнергоугля повысило отпускную цену энергетического угля, добываемого государственными шахтами, на 24,1%, до 1 700 грн за тонну.