Авдеевка без электричества, вода - по графику: ремонт ЛЭП проводили, но только с подконтрольной территории

Сегодня ремонтные бригады продолжили восстановление линии электропередач в районе Авдеевки. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ.



«По состоянию на 10:00, ремонтные бригады приступили к проведению ремонтно-восстановительных работ», - говорится в сообщении в Twitter.



Но, как выяснилось, бригады пошли только с подконтрольной стороны от линии электропередач, а саперы с неподконтрольной территории отказались выходить на место порыва ЛЭП. Об этом сообщил глава Авдеевской ВГА Павел Малыхин.



«Саперы с той стороны не хотят выходить для того, чтобы обеспечить труд рабочих. Поэтому на этот участок никто не выходил и не выполнял никакие работы. Говорят, что это переносится на завтра», - сказал Малыхин в эфире «112 Украина».



По его словам, те рабочие бригады, которые вышли, закончили определенные ремонтные работы, но они ни к чему существенному не приведут. Электроснабжение в Авдеевке сегодня восстановить не удалось, централизованной поставки электроэнергии в городе нет. Воду в городе подают из резервуаров, сегодня подача запланирована с 16:00 до 22:00.