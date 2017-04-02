Сегодня ремонтные бригады продолжили восстановление линии электропередач в районе Авдеевки. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ.
«По состоянию на 10:00, ремонтные бригады приступили к проведению ремонтно-восстановительных работ», - говорится в сообщении в Twitter.
Но, как выяснилось, бригады пошли только с подконтрольной стороны от линии электропередач, а саперы с неподконтрольной территории отказались выходить на место порыва ЛЭП. Об этом сообщил глава Авдеевской ВГА Павел Малыхин.
«Саперы с той стороны не хотят выходить для того, чтобы обеспечить труд рабочих. Поэтому на этот участок никто не выходил и не выполнял никакие работы. Говорят, что это переносится на завтра», - сказал Малыхин в эфире «112 Украина».
По его словам, те рабочие бригады, которые вышли, закончили определенные ремонтные работы, но они ни к чему существенному не приведут. Электроснабжение в Авдеевке сегодня восстановить не удалось, централизованной поставки электроэнергии в городе нет. Воду в городе подают из резервуаров, сегодня подача запланирована с 16:00 до 22:00.
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Авдеевка без электричества, вода - по графику: ремонт ЛЭП проводили, но только с подконтрольной территории
Сегодня ремонтные бригады продолжили восстановление линии электропередач в районе Авдеевки. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»