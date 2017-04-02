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Рубрика: Новости Донбасса
02-04-2017, 17:59
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На Донетчине разъезжал «клон» автомобиля ОБСЕ

В Донецкой области наблюдатели Специальной мониторинговой миссии увидели автомобиль, имитирующий по цвету и наклейкам транспорт миссии ОБСЕ. Это произошло на подконтрольной территории - в Авдеевке, сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

«В Авдеевке наблюдатели видели гражданский внедорожник белого цвета, в котором ехали мужчины в форме военного типа. На передних дверях этого транспортного средства были наклейки, имитирующие цвета и дизайн логотипа ОБСЕ. Внедорожник двигался на восток по ул. Воробьева перед зданием, где размещена камера СММ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже не первый случай, когда миссия наблюдает такой автомобиль - 4 марта в этом же районе СММ зафиксировала похожее транспортное средство.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»