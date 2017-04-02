На Донетчине разъезжал «клон» автомобиля ОБСЕ

В Донецкой области наблюдатели Специальной мониторинговой миссии увидели автомобиль, имитирующий по цвету и наклейкам транспорт миссии ОБСЕ. Это произошло на подконтрольной территории - в Авдеевке, сообщается в отчете СММ ОБСЕ.



«В Авдеевке наблюдатели видели гражданский внедорожник белого цвета, в котором ехали мужчины в форме военного типа. На передних дверях этого транспортного средства были наклейки, имитирующие цвета и дизайн логотипа ОБСЕ. Внедорожник двигался на восток по ул. Воробьева перед зданием, где размещена камера СММ», - говорится в сообщении.



Отмечается, что это уже не первый случай, когда миссия наблюдает такой автомобиль - 4 марта в этом же районе СММ зафиксировала похожее транспортное средство.