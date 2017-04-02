Подавляющее большинство украинских военнослужащих в возрасте до 20 лет отказались покинуть зону спецоперации на Донбассе после того, как у них появилась такая возможность. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.
Он отметил, что молодые бойцы решили остаться на боевом посту. «Принял решение заменить на Донбассе всех 700 военнослужащих в возрасте до 20 лет. По итогам: 11 согласились, остальные – остались!» – написал Муженко.
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Рубрика: Новости Донбасса
02-04-2017, 18:26
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Бойцы ВСУ в возрасте до 20 лет не захотели покидать боевой пост в зоне АТО, - Генштаб
Подавляющее большинство украинских военнослужащих в возрасте до 20 лет отказались покинуть зону спецоперации на Донбассе после того, как у них появилась такая возможность. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»