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Рубрика: Новости Донбасса
02-04-2017, 18:26
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Бойцы ВСУ в возрасте до 20 лет не захотели покидать боевой пост в зоне АТО, - Генштаб

Подавляющее большинство украинских военнослужащих в возрасте до 20 лет отказались покинуть зону спецоперации на Донбассе после того, как у них появилась такая возможность. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

Он отметил, что молодые бойцы решили остаться на боевом посту. «Принял решение заменить на Донбассе всех 700 военнослужащих в возрасте до 20 лет. По итогам: 11 согласились, остальные – остались!» – написал Муженко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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