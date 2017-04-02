vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1595 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
02-04-2017, 19:24
Просмотров: 352
Комментариев: 0
[Фото]

На месте тяжелых боёв - на склонах горы Карачун высадили дубовую рощу

На склонах горы Карачун в урочище Крутой Яр руководство и сотрудники Донецкой ОГА высадили около десяти тысяч дубков на 2 гектарах. Как сообщили в пресс-службе облгосадминистрации, это было сделано в рамках акции «Посади свою діброву», которую инициировал глава области Павел Жебривский.

Председатель ОВГА отметил, что высаживать дубовые рощи на местах захоронений – это древний украинский обычай. Хотя непосредственно на Карачуне и в урочище военных захоронений нет, но на склонах горы летом 2014 пролилась кровь украинских военных.

«В апреле-июле 2014 за Карачун велись затяжные бои... Гора имеет стратегическое значение не только из-за телебашни, но и из-за господствующей высоты над Славянском и Краматорском. Поэтому боевики неистовствовали, чтобы захватить контроль над Карачуном», - написал Павел Жебривский.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе появилась Аллея единения

В парке 50-летия Победы высадили молодые клены

В МВД опровергают движение крупной контрабанды в Донбассе, а мелкая – возможна

Решение СНБО полностью выполняется по всей линии соприкосновения


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»