На месте тяжелых боёв - на склонах горы Карачун высадили дубовую рощу

На склонах горы Карачун в урочище Крутой Яр руководство и сотрудники Донецкой ОГА высадили около десяти тысяч дубков на 2 гектарах. Как сообщили в пресс-службе облгосадминистрации, это было сделано в рамках акции «Посади свою діброву», которую инициировал глава области Павел Жебривский.

Председатель ОВГА отметил, что высаживать дубовые рощи на местах захоронений – это древний украинский обычай. Хотя непосредственно на Карачуне и в урочище военных захоронений нет, но на склонах горы летом 2014 пролилась кровь украинских военных.

«В апреле-июле 2014 за Карачун велись затяжные бои... Гора имеет стратегическое значение не только из-за телебашни, но и из-за господствующей высоты над Славянском и Краматорском. Поэтому боевики неистовствовали, чтобы захватить контроль над Карачуном», - написал Павел Жебривский.