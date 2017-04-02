Впервые в Мариуполе военных отметили орденом «Народный Герой Украины»

Сегодня в стенах ДК «Металлургов» прошла 22-я церемония награждения негосударственной наградой - орденом «Народный Герой Украины». На мероприятие пришли военные, чтобы отдать честь побратимам, которые рискуя жизнью, защищают границы Родины. Вместе с ними выразил уважение к подвигу защитников и мэр Мариуполя Вадим Бойченко, и его заместитель Ярослав Хотнянский, сообщает пресс-служба горсовета.

Орден «Народный Герой Украины» основали волонтеры в 2015 году. Его вручают за высокие заслуги - за защиту независимости Украины и волонтерскую помощь Вооруженным силам. Этой наградой уже отмечено более 200 человек. Церемония награждения проходит в различных уголках страны, в Мариуполе она проходит впервые. Как отметили организаторы, орден вручают в тех местах, где хотят поблагодарить военных за их подвиг. Мариуполь именно такой город, который выступил инициатором проведения награждения на своей территории.



Мероприятие началось с гимна Украины, молитвы и минуты молчания по тем, кто положил свои жизни за свободную и мирную Украины.

Со сцены Народный Герой Украины - отец Игорь Федоришин отметил личное отношение к Мариуполю: «Для меня этот город имеет особое значение. Когда я приехал сюда впервые, то мариупольцы достаточно приветливо встретили украинскую армию, как своих освободителей. Жители Мариуполя, как никто понимает, что такое война... Вся Украина болеет и молится за вас!».



После чего поздравил защитников музыкант Александр Положинский, известный своей поддержкой ребят на передовой: «Для меня большая честь быть сегодня здесь и иметь возможность вручить награды настоящим народным героям - людям, которые не словом, а делом заслужили эти почетные награды».

Поочередно военных наградили орденом «Народного Героя Украины», рассказывая собравшимся об их подвигах. Следует отметить, что награда изготовлена из серебра, которое присылают со всей страны. Из него отливается трезубец: с черно-красной лентой вручают тем, кто держит оружие в руках, с сине-желтой - журналистам, общественным деятелям, врачам, волонтерам и людям, которые помогают военным.

Каждая история - это исповедь незаурядной любви к матери Украине. Родным погибших героев вручали ордена посмертно. Отметили и тех, кто помогает ребятам на передовой. Например, доктору, через руки которого прошло более 500 раненых людей.

Получая награды, защитники отметили, что в серебре трезубца видят героизм, любовь к Родине и кровь побратимов. Именно поэтому они будут носить эту награду с честью и делать все, чтобы память о погибших никогда не умирала.



Завершилась официальная церемония концертом Александра Положинского с группой «Тартак».