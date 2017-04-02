Мариупольцев призывают обратить внимание на проблемы детей с аутизмом

Сегодня в арт-платформе «ТЮ» прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню распространения информации об аутизме. В его рамках была организована фотовыставка «Свет в тебе», благотворительная ярмарка и аукцион, сообщает пресс-служба горсовета.

Организаторы мероприятия – общественная организация «Дипкорпус» и «Особенный ребенок с будущим», участники которого родители, столкнувшиеся с данной проблематикой.

Акцию посетили первые руководители города, депутаты, родители детей с аутизмом и неравнодушные мариупольцы. Все средства, собранные в ходе мероприятия, пойдут на реализацию проекта «Инклюзия».

Заместитель городского головы Ксения Сухова отметила, что в городе начата работа по внедрению специального образования. Так, в Мариуполе уже есть детские сады и школы, которые готовы принять таких детей. «К сожалению, на сегодняшний день мы мало знаем об этих детях. Они особенные. Как и у каждого из нас - у них свой характер. Их нужно понимать. Родители этих деток – настоящие герои. Вы помогаете им адаптироваться в социуме», - подчеркнула Ксения Сухова.

Стоит отметить, в начале 2015 года МЗ Украины были приведены статистические данные, согласно которым в нашей стране проживает 3200 человек с синдромом аутизма. На сегодняшний день количество людей с таким диагнозом в Украине остается неизвестным из-за отсутствия надлежащей статистики, отсутствием информационной политики, трудностей с диагностированием и др. Численность детей, больных аутизмом, постоянно растет и требует соответствующего действия от мирового сообщества.