2 апреля в городе Константиновка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Пострадавших в результате ДТП гражданских лиц, водителя и пассажира мотоцикла, доставили в городскую больницу", - отмечается в сообщении.
Добавляется, что обстоятельства аварии выясняются. На месте происшествия работали представители военной комендатуры и национальной полиции.
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Рубрика: Новости Донбасса
03-04-2017, 08:12
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На Донетчине произошла авария с участием бойца ВСУ, пострадали гражданские
2 апреля в городе Константиновка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»