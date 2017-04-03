Под Мариуполем в сторону бронированных автомобилей ОБСЕ был открыт огонь из автоматического оружия

Неизвестные лица на неподконтрольной территории Донецкой области открыли огонь из автоматического оружия в сторону патруля ОБСЕ. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.



Инцидент произошел 2 апреля среди бела дня на северной окраине поселка Саханка. Трое членов патруля СММ были в бронированных автомобилях, а еще трое - снаружи. Через время появилась машина без знаков различия ("Лада" бежевого цвета с украинскими номерными знаками) с тремя пассажирами - мужчинами в одежде военного типа. Проезжая примерно в 50 м от позиции патруля, находившиеся в салоне прокричали оскорбления в адрес ОБСЕ, и один из них произвел два выстрела в воздух из автомата АК-47.



"Патруль СММ оставил место происшествия через 10 минут и направился в подконтрольный ДНР н. п. Безымянное (30 км к востоку от Мариуполя), где наблюдатели увидели указанный автомобиль без знаков различия. Транспортное средство было припарковано в центре населенного пункта и в нем находились двое мужчин. Установить, принадлежали ли эти лица к группе, причастной к инциденту, не удалось", - говорится в сообщении.



Наблюдатели ОБСЕ благополучно вернулись к своей базе в Мариуполе. СММ проинформировала об этом инциденте СЦКК.