В Мариуполе сегодня десяткам домов перекроют холодную воду

По информации КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 3 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

Мира, 85-105

Ростовская

Новоселов

Пшеничная

Козацкая

Донецкая

б-р. Комсомольский, 40-52

Азовстальская, 45,47,51.

А с 9:00 до 19:00 из-за аварийных работ без воды пробудут: