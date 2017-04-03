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Рубрика: Новости Мариуполя
03-04-2017, 08:53
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В Мариуполе сегодня десяткам домов перекроют холодную воду

По информации КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 3 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • Мира, 85-105
  • Ростовская
  • Новоселов
  • Пшеничная
  • Козацкая
  • Донецкая
  • б-р. Комсомольский, 40-52
  • Азовстальская, 45,47,51.

А с 9:00 до 19:00 из-за аварийных работ без воды пробудут:

  • ул.Бахмутская, 68-141
  • ул.Ф.Орлика, 2-59
  • ул.Живописная, 1-60
  • ул.Спортивная, 1-68
  • ул.Гранитная, 38-74
  • ул.Солидарности, 2-37
  • ул.Кренкеля, 2-56
  • ул.Полярная, 4-39
  • ул.Пугачева, 3-36
  • ул.Красина 8-45.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»