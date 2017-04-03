В Мариуполе сегодня десяткам домов перекроют холодную воду

По информации КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 3 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- Мира, 85-105
- Ростовская
- Новоселов
- Пшеничная
- Козацкая
- Донецкая
- б-р. Комсомольский, 40-52
- Азовстальская, 45,47,51.
А с 9:00 до 19:00 из-за аварийных работ без воды пробудут:
- ул.Бахмутская, 68-141
- ул.Ф.Орлика, 2-59
- ул.Живописная, 1-60
- ул.Спортивная, 1-68
- ул.Гранитная, 38-74
- ул.Солидарности, 2-37
- ул.Кренкеля, 2-56
- ул.Полярная, 4-39
- ул.Пугачева, 3-36
- ул.Красина 8-45.