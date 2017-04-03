Под Мариуполем подразделения ДНР подняли флаг Украины над своими позициями и провоцировали морпехов

Штаб АТО сообщил о провокационном инциденте под Мариуполем. Отмечается, что на одном из домов населенного пункта Саханка, который расположен на неподконтрольной территории, был поднят флаг Украины.



"Противник поднял флаг нашего государства и из стрелкового оружия обстреливал морских пехотинцев вблизи Широкино", - говорится в сообщении.

Кроме того, провокационный огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия велся вблизи Водяного и Чермалыка. А из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали морпехов в районе Павлополя.