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Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
03-04-2017, 09:16
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[Фото]

Под Мариуполем подразделения ДНР подняли флаг Украины над своими позициями и провоцировали морпехов

Штаб АТО сообщил о провокационном инциденте под Мариуполем. Отмечается, что на одном из домов населенного пункта Саханка, который расположен на неподконтрольной территории, был поднят флаг Украины.

"Противник поднял флаг нашего государства и из стрелкового оружия обстреливал морских пехотинцев вблизи Широкино", - говорится в сообщении.

Кроме того, провокационный огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия велся вблизи Водяного и Чермалыка. А из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали морпехов в районе Павлополя.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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